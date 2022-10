Si presenta dai carabinieri con la droga in tasca, arrestato

(ANSA) - TRENTO, 21 OTT - I carabinieri di Trento hanno arrestato un 27enne di origine tunisina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane - informa l'arma - si è presentato al comando di Trento per la firma, in quanto sottoposto a misura cautelare in ragione di un precedente arresto per spaccio. Nell'occasione, i militari, insospettiti dal suo comportamento, gli hanno chiesto di svuotare le tasche, da cui è caduta una dose già confezionata di cocaina.

Una perquisizione più accurata ha permesso di trovare nei vestiti del 27enne circa dieci grammi di cocaina suddivisi in diverse dosi e 520 euro in contanti.

Per il giovane è stato disposto, con giudizio direttissimo, il divieto di dimora nel Comune di Trento. (ANSA).