Premio Ecolabel Ue 2022 all'azienda altoatesina Markas

(ANSA) - BOLZANO, 21 OTT - L'azienda altoatesina Markas si è aggiudicata il Premio Ecolabel Ue 2022. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato da Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica.

Dal servizio Eco-Clean con Idm alle campagne di comunicazione, ad essere premiata è stata la sostenibilità a 360 gradi dell'azienda.

Markas è l'unica azienda multiservizi premiata di questa 5° edizione. E' stato onorato il suo impegno concreto a tutela dell'ambiente, per il controllo delle emissioni e per l'utilizzo di tecnologie innovative e di materiali riciclati e riciclabili.

La premiazione è stata anche l'occasione per celebrare i primi 30 anni di vita del marchio Ecolabel UE, che Markas nell'ultimo anno ha valorizzato attraverso una mirata campagna di comunicazione, creando una pagina web dedicata sul sito aziendale. Markas ha fatto suo un progetto strutturato, iniziato con l'attivazione di Eco-Clean all'interno di IDM, facilitatore dello sviluppo economico nella provincia autonoma di Bolzano. Un servizio per le attività di pulizia in ambienti interni che si distingue per il suo ridotto impatto ambientale grazie all'utilizzo di prodotti ecologici certificati, di attrezzature e mezzi a basse emissioni, di materiali riciclati e riciclabili e sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti. All'interno del servizio Eco-Clean tutti i prodotti chimici, come detersivi e detergenti, e gli accessori per la pulizia, come panni e frange in microfibra, saponi e carta per le mani, sono totalmente a marchio Ecolabel UE, i quali garantiscono fino al 15% in più di efficacia rispetto a quelli tradizionali e, allo stesso tempo, il 40% in meno di emissioni medie di CO2.

A ritirare il premio, a Roma, il Direttore qualità e controllo - H.S.Q.E. Markas Andrea Tezzele, assieme al Responsabile Compliance & Environment Ignazio Coretti. (ANSA).