Milano-Cortina: aumentano costi per gli impianti in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 21 OTT - Per l'adeguamento dello stadio del salto di Predazzo e la pista da fondo di Tesero, due degli impianti trentini che ospiteranno i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, servono 17 milioni di euro in più rispetto a quanto inizialmente previsto. Lo ha reso noto, in conferenza stampa, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

"Dai 23,6 milioni di euro per l'adeguamento dello stadio di Predazzo siamo passati a 36,5 milioni, mentre per l'impianto di Tesero da 11,5 milioni a 15,5 milioni di euro", ha precisato Fugatti.

A quanto riferito dal presidente della Provincia, a Balsega di Pinè si sta invece "procedendo con l'individuazione del commissario". (ANSA).