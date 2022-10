Governo: Fugatti, non temiamo tagli all'autonomia

(ANSA) - TRENTO, 21 OTT - "Non abbiamo timori su possibili tagli". Queste le parole del presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, sul governo che dovrà formarsi nei prossimi giorni.

"Che questo governo dovrà affrontare un periodo difficile purtroppo è chiaro a tutti. Non vediamo però avvisaglie di pericolo rispetto agli enti locali e alle regioni. Nemmeno sulle realtà speciali", ha affermato Fugatti in conferenza stampa.

Il presidente della Provincia si aspetta che il governo che sta per nascere "abbia una particolare attenzione al tema delle autonomie locali, tra cui l'autonomia richiesta da altri territori, come Veneto e Lombardia in primis". "Mi aspetto un approccio complessivo di rispetto delle autonomie", ha concluso Fugatti. (ANSA).