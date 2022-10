Austria: presentato l'esecutivo del Tirolo "post Platter"

(ANSA) - BOLZANO, 21 OTT - Rosso turchese invece di verde turchese. Il Tirolo ha una nuova giunta. A un mese dalle elezioni nel land austriaco, il leader di Oevp e Spoe Toni Mattle e Georg Dornauer hanno presentato la nuova squadra di governo. I popolari hanno cinque rappresentanti e i socialdemocratici tre. L'esecutivo è composto da cinque uomini e tre donne. Finisce così definitivamente l'era di Guenther Platter che ha governato il Tirolo per 14 anni.

Martedì l'esecutivo si presenterà all'assemblea tirolese.

Mattle e Dornauer hanno annunciato una "nuova decade" per quanto riguarda i temi dell'energia, dell'edilizia abitativa e dell'urbanistica. Per limitare il traffico pesante transalpino è previsto un "sistema di slot o permessi". Le misure esistenti saranno mantenute o rafforzate. Dornauer ha anche annunciato una "vera inversione di rotta della mobilità". Per quanto riguarda l'attuale ondata di rifugiati in Austria, Mattle e Dornauer vogliono evitare le tendopoli e puntano su "alloggi decenti".

La conferenza stampa si è svolta all'aperto. Con la fine dell'era Platter, si avverte un ringiovanimento dell'esecutivo: oltre a Mattle è stato confermato solo il vice governatore Josef Geisler, entrano invece con Cornelia Hagele e Mario Gerber due giovani ma esperti politici. Una new entry è Astrid Mair. Per quanto riguarda invece i socialdemocratici con Dornauer arrivano Eva Pawlata e l'ex manager delle ferrovie austriache Oebb René Zumtobel.

Nessuna concessione all'opposizione nell'ufficio di presidenza che sarà al 100% della maggioranza ma anche al 100% femminile con Sonja Ledl-Rossmann, Sophia Kircher (entrambe Oevp) e Elisabeth Blanik (Spoe). (ANSA).