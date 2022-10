Fondazione Mach: visita cc Trento e Agroalimentare Parma

(ANSA) - TRENTO, 20 OTT - Il colonnello Matteo Ederle, comandante provinciale dei Carabinieri di Trento, accompagnato dal tenente colonnello Michele Capurso, comandante del Reparto Operativo Trento e dal tenente colonnello Livio Propato, comandante del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare Parma, hanno visitato nei giorni scorsi la Fondazione Edmund Mach e incontrato il presidente Mirco Maria Franco Cattani.

La visita - precisa la Fem in una nota - si inserisce nell'ambito degli incontri istituzionali conoscitivi sul territorio provinciale per approfondire le tematiche che interessano i diversi, rispettivi ambiti, alcuni comuni quale, ad esempio, il settore delle frodi agroalimentari. La delegazione, accolta nella sala specchi dell'ex monastero agostiniano dal direttore generale Mario Del Grosso Destreri che ha illustrato le attività e la missione dell'ente, ha avuto modo di incontrare la dirigenza, visitare i laboratori e conoscere le dotazioni tecnologiche di avanguardia colloquiando con i ricercatori che hanno illustrato i programmi e gli approcci scientifici più avanzati.

"Abbiamo avuto modo di conoscere tanti, settori eterogenei e interessanti - ha spiegato il comandante Matteo Ederle - la Fondazione Mach ha una storia lunga e solida nel tempo, con attività che hanno forti ricadute su molti ambiti del territorio. Tra queste sicuramente alcune si pongono trasversalmente con l'operato delle forze di polizia, in special modo l'Arma dei Carabinieri che si contraddistingue per la sua presenza capillare e che potrebbe trovare nelle potenzialità della Fondazione Mach un valido supporto in alcuni specifici contesti info-investigativi". (ANSA).