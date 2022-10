Energia: in Trentino una campagna per limitare gli sprechi

(ANSA) - TRENTO, 20 OTT - Parte la campagna informativa predisposta dall'Ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento per sensibilizzare i cittadini sull'uso consapevole e più efficiente dell'energia. Tra i suggerimenti, usare lampadine a risparmio energetico (LED), che permettono un risparmio superiore al 50% rispetto a quelle a incandescenza. Evitare di tenere la luce accesa inutilmente. Non lasciare i dispositivi in stand-by. Solo spegnendo le luci di stand-by risparmi 35 KWh all'anno per ogni apparecchio.

Regolare il riscaldamento: abbassando la temperatura anche solo di due gradi si risparmia il 10-20% di energia. Evitare di coprire i radiatori. Usare i termosifoni per asciugare la biancheria limita la diffusione del calore.

Chiudere le finestre, non disperdere il calore. Per cambiare l'aria di un ambiente bastano 4-5 minuti. Usare gli elettrodomestici la sera e i weekend. Cerca di utilizzare gli elettrodomestici dalle 19 alle 7, il sabato e la domenica.

Sbrinare frigo e congelatore regolarmente. il ghiaccio in eccesso fa aumentare il consumo di energia fino al 20%.

Preferire il lavaggio con la lavastoviglie. Il lavaggio a mano consuma fino al triplo di acqua calda e di energia. (ANSA).