Covid: Gimbe, dal 12 al 18 ottobre calano casi positivi

(ANSA) - TRENTO, 20 OTT - Nella settimana dal 12 al 18 ottobre in Alto Adige i nuovi casi di persone positive al Covid sono il 5,6% in meno rispetto alla settimana precedente. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (24,4%) mentre sono sotto media nazionale i posti letto in terapia intensiva (2%).

Anche in Trentino si registra una diminuzione dei nuovi casi (-13%) rispetto alla settimana precedente. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (16,4%) e in terapia intensiva (4,4%) occupati da pazienti Covid. Lo comunica la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale. In Alto Adige il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 17,1% (media Italia 20%) mentre in Trentino è del 24,9% (media Italia 20%). (ANSA).