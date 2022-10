Covid: ancora quattro morti in Trentino, 545 i nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 20 OTT - Il report giornaliero sul Covid-19 dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari riporta il decesso di quattro persone nelle ultime 24 ore in Trentino. Si tratta di un uomo di circa 90 anni, vaccinato con patologie pregresse, una donna di circa 90 anni, non vaccinata con patologie pregresse, e due uomini di circa 80 anni, entrambi vaccinati ma con patologie pregresse.

I nuovi casi sono 545, di cui questi sei individuati con i tamponi molecolari (su 151 test effettuati) e 539 con gli antigenici (su 2.648 test).

I pazienti ricoverati sono 82, di cui quattro in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 9 nuovi ricoveri a fronte di altrettante dimissioni.

I vaccini somministrati sono arrivati a quota 1.263.389, di cui 429.083 seconde dosi, 341.729 terze dosi e 41.551 quarte dosi. (ANSA).