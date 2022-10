Covid: 624 nuovi contagi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 OTT - Il bollettino quotidiano della pandemia in Alto Adige registra 624 nuovi casi positivi al Covid-19, ma nessun decesso e ancora diminuzione di incidenza settimanale, attualmente positivi e ricoveri in area medica.

Delle infezioni accertate nelle ultime 24 ore, 9 sono state rilevate sulla base di 207 tamponi pcr e 615 sulla base di 2.721 test antigenici.

L'incidenza settimanale per 100.000 abitanti è ancora in calo e si attesta a 842 (42 in meno rispetto ad ieri). Gli attualmente positivi in isolamento sono 5.773 (117 in meno). I pazienti Covid-19 ricoverati in area medica, secondo dati aggiornati ad ieri, sono 104 (18 in meno rispetto al giorno precedente), mentre sono 3 (uno in più) quelli assistiti in terapia intensiva. I guariti sono 740 per un totale di 270.848.

(ANSA).