Consultazioni: Unterberger, orientati a no su fiducia

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "E' chiaro che che visto l'esito delle elezioni è giusto che Giorgia Meloni sia incaricata Presidente del Consiglio", ma, per quanto riguarda la fiducia "il nostro orientamento è quello di votare contro perché devono dimostrarci un cambio di atteggiamento ma non è ancora detta l'ultima parola e decideremo anche in base ai ministri".

Unterberger chiarisce: "Non abbiamo paura che possano toccare la nostra autonomia, che è ancorata a trattati internazionali ed ha rango costituzionale. Ma dipende anche da tutto il clima, non è tema solo di disposizioni. Ogni giorno c'è un problema pratico cui trovare una soluzione. E' diverso se trovi un governo che apprezza l'autonomia locale o è totalmente centralista. Questa è la problematica di cui abbiamo paura nella prossima legislatura", conclude. (ANSA).