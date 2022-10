Due passatori arrestati al Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 19 OTT - Agenti del commissariato di polizia del Brennero ha arrestato due cittadini indiani, regolarmente soggiornati in Italia nella provincia di Brescia, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Domenica mattina un poliziotto ha notato quattro persone, successivamente identificati come cittadini indiani, mentre entravano irregolarmente dall'Austria, consultando frequentemente lo smartphone. Dopo un breve pedinamento, il gruppo è stato raggiunto in un parcheggio da un automobile, con a bordo altre due persone. I migranti a questo punto sono saliti in macchina, uno addirittura nel bagagliaio. La vettura è stata fermata da una pattuglia poco dopo la sua ripartenza verso sud.

Il guidatore e il suo passeggero, entrambi indiani, sono stati arrestati. Avrebbero convenuto con i connazionali 500 euro a persona per condurli fino a Verona. (ANSA).