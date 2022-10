Covid: 1 decesso e 641 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 19 OTT - Ancora un decesso per il Covid-19 in Alto Adige e 641 nuovi casi positivi, mentre l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti continua a calare ed è ora scesa a quota 885 (35 in meno rispetto ad ieri).

La nuova vittima della pandemia è una donna fra i 60 ed i 69 anni. Il totale dei morti per il coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 1.565. Dei nuovi contagi, 10 sono stati rilevati sulla base di 149 tamponi pcr e 631 sulla base di 2.667 test antigenici.

Gli attualmente positivi ed in isolamento sono 5.890 con un calo significativo di 651 rispetto ad ieri determinato dalle 1.291 persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore, per un totale di 270.108. Tornano a diminuire i pazienti Covid-19 ricoverati in area medica, che sono, secondo dati aggiornati ad ieri, 122 (10 in meno rispetto al giorno precedente), mentre sono sempre due quelli assistiti in terapia intensiva. (ANSA).