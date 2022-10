Antitrust: istruttoria su Iren, Dolomiti, Iberdrola, E.On

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato 4 procedimenti istruttori - e altrettanti sub-procedimenti cautelari - nei confronti di Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti, fornitrici di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero. Ha anche inviato una richiesta di informazioni ad altre 25 società: A2A Energia, Acea Energia, AGSM ENERGIA, Alleanza Luce & Gas, Alperia, AMGAS, ARGOS, Audax Energia, Axpo Italia, Bluenergy Group, Duferco Energia, Edison Energia, Enegan, Enel Energia, Engie Italia, Eni Plenitude, Enne Energia, Estra Energie, Hera Comm, Illumia, Optima Italia, Repower Italia, Sinergas, Sorgenia, Wekiwi. Le istruttorie nei confronti di Iren e Dolomiti sono state avviate per presunte modifiche unilaterali illegittime del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale e nei confronti di Iberdrola ed E.ON per possibili indebite risoluzioni contrattuali. Le richieste di informazioni per le altre aziende per acquisire copia di eventuali comunicazioni contra legem inviate ai consumatori. (ANSA).