Trento Nord: riparte la bonifica delle rogge inquinate

(ANSA) - TRENTO, 18 OTT - In Comune a Trento è stato presentato il progetto che prevede la ripresa, dalla prossima settimana, dei lavori di bonifica del rio Lavisotto.

"Per noi è un evento molto importante - ha detto Ezio Facchin, assessore alla transizione ecologica del Comune di Trento - perché segna un passaggio molto significativo di una vicenda annosa, che parte dagli anni Ottanta. Sono passati 40 anni, sono stati fatti tanti studi, è stato un progetto molto laborioso che ha avuto un avvio impegnativo. L'amministrazione comunale ritiene di avviare questa comunicazione ai media e alla popolazione, ringraziando intanto la Provincia per la disponibilità e il grande impegno che pongono a questo problema.

Un avvio importante di un approccio a quello che per tanti anni è stato ed è un grande problema di Trento Nord e che avvia anche quella collaborazione con Provincia e Comune con i ministeri per poter affrontare il tema nei prossimi anni. L'amministrazione ha il dovere di affrontare anche questi temi difficili".

Presente alla conferenza stampa anche il presidente della circoscrizione Fabio Geat. "Si tratta di un obiettivo importantissimo per la circoscrizione", ha detto. "Abbiamo pensato alla conferenza stampa per informare i cittadini su quello che avverrà, anche per rassicurare rispetto a legittime preoccupazioni. Il senso di questa conferenza stampa è raccontare che cosa succederà. Siamo qui per dire che la cosa si può fare", ha detto il sindaco Franco Ianeselli. Sulle aree di Trento Nord, ci possono essere due approcci secondo Ianeselli.

"O dirci che ci rassegniamo, oppure agire - dice - e su questa strada convintamente proseguiamo".

Per il vicepresidente della Provincia, Mario Tonina, si tratta di "un tema sicuramente importante che interessa la Provincia di Trento e tutti i Comuni, quello dei rifiuti. Questa mattina abbiamo dibattuto per più di 3 ore in Consiglio provinciale per trovare le soluzioni per il futuro. Anche da parte mia, oggi, dico che siamo qui perché penso che sia importante garantire la giusta informazione in modo trasparente". (ANSA).