Incidente con 2 feriti sull'autostrada del Brennero a Egna

(ANSA) - BOLZANO, 18 OTT - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri, alle 21:24 per un grave incidente stradale sulla corsia sud dell'autostrada del Brennero tra Bolzano Sud e Egna. Due auto e un camion si sono scontrati per motivi in fase di accertamento. I feriti sono stati curati sul posto dal medico d'urgenza e poi portati in ospedale. I vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano e del corpo volontario di Egna si sono occupati di mettere in sicurezza i veicoli. Sono intervenuti anche la polizia stradale con diverse pattuglie, più unità del servizio strade e il soccorso stradale. La corsia sud è stata completamente chiusa nella prima fase dell'intervento, dopodiché è stata aperta una corsia. (ANSA).