Il Twenty resta aperto, ma si farà la gara

(ANSA) - BOLZANO, 18 OTT - Il centro commerciale Twenty per il momento potrà restare aperto ma ci sarà la gara che - secondo i giudici amministrativi - andava fatta dieci anni fa. Lo ha annunciato il governatore Arno Kompatscher dopo la seduta della giunta. "Si tratta - ha detto - di una questione molto complessa, ma il vizio deve essere rimosso e la sentenza rispettata. La delibera di oggi non è altro che un atto amministrativo e non politico". Con dieci anni di ritardo sarà perciò indetta la gara sul centro commerciale unico in Alto Adige. L'iter - ha spiegato Kompatscher - impegnerà alcuni mesi.

Sarà poi una commissione di esperti indipendenti a decidere.

Fino alla decisione definitiva il Twenty potrà restare aperto, come lo prevede una legge provinciale per casi simili. "Viviamo in uno stato di diritto e le sentenze vanno rispettate", ha ribadito il governatore. (ANSA).