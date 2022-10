Editoria:"il nuovo Trentino" in edicola. "'Ambizione enorme"

(ANSA) - TRENTO, 18 OTT - "L'ambizione è enorme, ne siamo assolutamente consapevoli. Ma in questi tempi non si può pensare a nuove avventure senza coltivare ambizioni. Non ci si può accontentare di giocare una partita in difesa. ecco allora il senso de "il nuovo Trentino", un giornale che vuole fare la sua parte, vuole aggiungere riflessione e punti di vista, un quotidiano che cerca di scendere in profondità e che si offre come palestra di confronto". Così Paolo Mantovan, direttore de "il nuovo Trentino", quotidiano del gruppo Athesia, da oggi in edicola. (ANSA).