Covid: esperto, superato picco in Alto Adige e altre regioni

(ANSA) - BOLZANO, 18 OTT - L'incidenza settimanale in Alto Adige è in calo da cinque giorni. Oggi si attesta a 920 (-45).

Il 14 ottobre era invece a 994. Una tendenza al ribasso simile si registra anche nella vicina Austria, dove l'incidenza era già superiore a 1.000 e ora è scesa a 957. "In Alto Adige, ma anche in altre regioni, il picco è stato per il momento raggiunto e il numero dei casi ora diminuirà. Non è chiaro se poi riprenderanno a crescere dopo le festività di Ognissanti", spiega all'ANSA il biostatistico Markus Falk. "Sarà anche decisivo quando le varianti BQ.1.1 o XBB prenderanno piede in Alto Adige", aggiunge. (ANSA).