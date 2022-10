Covid: 4 morti e 1.159 nuove infezioni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 18 OTT - Ancora quattro decessi per il Covid-19 in Alto Adige. Non succedeva dal 24 agosto scorso. Le nuove vittime della pandemia, che portano il totale a 1.564, sono tre uomini fra gli 80 e gli 89 anni ed una donna ultranovantenne.

Elevato anche il numero dei nuovi casi positivi accertati dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale nelle ultime 24 ore, che sono 1.159: di questi, 14 sono stati rilevati sulla base di 262 tamponi pcr e 1.145 sulla base di 4.187 test antigenici.

Aumentano anche gli attualmente positivi ed in isolamento, che sono 6.541 (794 in più rispetto ad ieri), ma appare in controtendenza l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti che scende a 920 (45 in meno).

Mentre sono sempre 2, secondo dati aggiornati ad ieri, i pazienti Covid-19 assistiti in terapia intensiva, aumentano quelli ricoverati nei normali reparti ospedalieri che sono 132 (10 in più rispetto al giorno precedente). Altri 10 pazienti (4 in più rispetto al 12 ottobre) sono ricoverati nelle strutture private convenzionate. Le persone dichiarate guarite sono 361 per un totale di 268.817. (ANSA).