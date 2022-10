Caro bollette: Provincia Bolzano, varato pacchetto di aiuti

(ANSA) - BOLZANO, 18 OTT - Costerà 60 milioni di euro il pacchetto di aiuti per il caro bollette deciso dalla giunta provinciale di Bolzano dopo l'approvazione in consiglio provinciale, la scorsa settimana, della variazione di bilancio che ha reso disponibili le risorse economiche.

La novità, ha sottolineato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, è la previsione di misure di sostegno anche per coloro che finora non hanno avuto aiuti nè dallo stato nè dalla stessa Provincia.

Il pacchetto comprende due misure, ha spiegato l'assessora provinciale alle politiche sociali, Waltraud Deeg. La prima è un contributo straordinario di 600 euro per famiglie con figli minorenni che sono già beneficiarie dell'assegno provinciale per i figli e, in questo caso, non devono presentare domanda, ma riceveranno l'assegno d'ufficio entro dicembre 2022. La condizione è che abbiano un Isee inferiore a 40.000 euro.

"Stimiamo fino alla fine dell'anno - ha riferito Deeg - 34.000 famiglie con più di 56.000 bambini, che corrispondono al 60% delle famiglie presenti sul territorio provinciale".

Il secondo contributo straordinario sarà di 500 euro e sarà destinato anche a single o coppie senza figli. Vale sempre il requisito dell'Isee inferiore a 40.000 euro. In questo caso, ha avvertito Deeg, "poiché si tratta di persone che non percepiscono già una prestazione, per ottenere il contributo dovranno presentare domanda". Ciò potrà avvenire, a partire dai primi di dicembre 2022 e sino alla fine di febbraio 2023, o online (si sta predisponendo la piattaforma) o attraverso un patronato. Chi non ha ancora il calcolo del valore Isee potrà richiederlo da adesso in poi presso un Caf. "Il gruppo che stimiamo di poter raggiungere con questo aiuto è di circa 86.000 beneficiari", ha concluso Deeg. (ANSA).