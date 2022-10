Orsi in Trentino: esemplare investito nelle Giudicarie

(ANSA) - TRENTO, 17 OTT - Un orso è stato investito da un'auto a Tavodo, nelle Giudicarie esteriori, in Trentino.

L'incidente - si apprende - è avvenuto attorno alle 6.30, lungo la Strada statale 421. L'animale si è allontanato nei prati a valle della strada dopo l'impatto.

Sul posto si è recato il personale del Corpo forestale del Trentino, con un'unità cinofila per gli accertamenti e per stabilire l'identità dell'orso. (ANSA).