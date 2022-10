Operatrice sanitaria ruba agli anziani in casa di riposo

(ANSA) - TRENTO, 17 OTT - Un'operatrice sociosanitaria è stata denunciata dai carabinieri alla Procura di Rovereto per furto aggravato. La donna, hanno accertato i militari dopo alcune denunce presentate in caserma da parte degli ospiti della casa di cura di Brentonico, in Trentino, ha rubato agli anziani piccole somme di denaro e gioielli.

I carabinieri, una volta inquadrata la situazione e acquisiti tutti gli elementi, hanno eseguito una serie di appostamenti, raccolto informazioni e testimonianze con il pieno supporto della direzione della struttura sanitaria. Così, la scorsa settimana, i militari sono riusciti a cogliere sul fatto la donna, che dopo essere stata accompagnata in caserma per la redazione degli atti di rito è stata denunciata. (ANSA).