Bolzano premia i campioni di fair play

(ANSA) - BOLZANO, 17 OTT - Arriva al culmine la prima edizione di "WeFairPlay", l'iniziativa del Gs Excelsior che premia esempi virtuosi di lealtà e correttezza legati allo sport. Tra i giurati icone dello sport come Tania Cagnotto e Antonella Bellutti. Ospite d'onore la ct della nazionale italiana femminile di calcio, Milena Bertolini.

Sette premi ad altrettante persone che con i loro gesti o con le loro iniziative si sono distinte come esempi di correttezza, inclusione, e solidarietà nello sport. Per onorare queste piccole e grandi storie di fair play il 4 novembre il Centro congressi Mec del FourPoints di Bolzano, in zona fiera, ospiterà la prima cerimonia di premiazione dell'iniziativa WeFairPlay. Il progetto nasce da un'iniziativa dell'associazione sportiva dilettantistica Gs Excelsior - nota per il suo impegno in favore dell'inclusione sociale attraverso lo sport - in partnership con la Provincia autonoma di Bolzano. L'obiettivo è quello di promuovere la cultura del fair play dando visibilità e riconoscimento a esempi virtuosi di solidarietà e rispetto.

"Questo progetto ci sta molto a cuore perché si pone come obiettivo quello di dare il giusto risalto a valori come la correttezza, il rispetto e l'inclusione. Questi valori non sono centrali solo nello sport, ma anche e soprattutto nella vita di tutti i giorni e come Provincia di Bolzano vogliamo promuoverli attivamente", dichiara il presidente della Provincia autonoma, Arno Kompatscher. "Siamo felici del riscontro che ha avuto questa prima edizione del premio. Le segnalazioni non hanno riguardato solo singoli gesti, ma anche tante belle iniziative portate avanti da associazioni che usano lo sport come un volano per la trasmissione di valori e di promozione sociale", dice Mirco Marchiodi, presidente del Gs Excelsior. (ANSA).