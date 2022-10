Bolzano, inaugurata fiera internazionale Hotel 2022

(ANSA) - BOLZANO, 17 OTT - E' stata inaugurata questa mattina presso la Fiera di Bolzano la 46ᵃ edizione della fiera internazionale per hôtellerie e ristorazione "Hotel 2022". La fiera è in programma fino a giovedì 20 ottobre dalle 9:30 alle 18:00 (giovedì fino alle 17:00).

Domani, martedì 18 al centro della Hotel 2022 ci sarà il "Food", con un evento alle ore 14:00 sull'Hotel Connects Stage, dedicato ad una tematica di primo piano per l'hôtellerie moderna: le colazioni d'albergo. L'intervento, curato da Angelo Carrillo, ispettore per la guida ai "Ristoranti d'Italia" dell'Espresso, nonché Presidente di Slow Food Alto Adige, in 45 minuti offrirà spunti ed idee per migliorare l'offerta della prima colazione attraverso l'impiego consapevole di prodotti locali o la loro autoproduzione, come nel caso dello yogurt e dei cereali fermentati.

Nella stessa giornata inoltre, gli ambasciatori culinari dell'Alto Adige saranno premiati a Hotel con una giornata a loro dedicata. I riflettori saranno puntati in particolare sui giovani talenti: sul palco, alle ore 11:30, saranno invitati giovani chef promettenti dell'Euregio, tra cui il Trentino Matteo Delvai, della scuola di cucina di Norbert Niederkofler, si legge in una nota di Fiera Bolzano. (ANSA).