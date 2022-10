Rissa in un locale di Trento, un uomo ferito a coltellate

(ANSA) - TRENTO, 16 OTT - Le Volanti e la Squadra mobile della Questura di Trento sono intervenute la scorsa notte in un locale di Trento nord, il "La Luiz Club" di via del Commercio, per una rissa. Lo apprende l'ANSA. Ad avere la peggio - 15 giorni di prognosi - un colombiano, ferito con un coltello. Dieci persone, tutte di origine sudamericana, sono state portate in Questura a Trento per accertamenti. A quanto si apprende, tra i fermati, tutti con precedenti penali e tutti presenti nel locale nel momento in cui c'è stata l'aggressione, potrebbe esserci anche l'uomo che ha sferrato la coltellata.