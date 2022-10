Giornata celebrativa del 150/o della Sat a Trento

(ANSA) - TRENTO, 16 OTT - All'Auditorium Santa Chiara di Trento la "Giornata celebrativa del 150/o della Sat", con i riconoscimento per i soci da oltre 50 anni (sono ben 92). Tra i premiati anche un socio con 83 anni di iscrizione. Premiate anche le sezioni con oltre 90 anni di costituzione e le sezioni Cai che insieme a Sat hanno soffiato 150 candeline. La Sat può contare su tre soci con 80 anni di iscrizione, altri tre soci con 81 anni di iscrizione e addirittura un socio con 83 anni di iscrizione Sat.

Un riconoscimento -precisa una nota - è stato dato anche alle sezioni con 90 anni e oltre di vita: Arco, Lavis, Riva del Garda, San Michele all'Adige, Rovereto, Sosat, Susat, Borgo Valsugana. E ancora alle sezioni Cai che insieme a Sat hanno soffiato 150 candeline: la sezione Cai della Valtellina, la sezione Cai Chieti Maiella, la sezione CaI Biella.

In occasione dell'anniversario della fondazione si è tenuto anche un concerto che ha unito i cori della Sat e della Sosat.

"Guardare alla Sat in una prospettiva di futuro significa dare speranza nel tenere viva e accesa la luce dell'intelletto.

Abbiamo la responsabilità di prenderci cura delle fragilità che ci circondano. Tutela, rispetto, impegno implicano misura, attenzione, saggezza; significano anche intuizione, idee, studio. E allora guardiamo in avanti per vedere la Sat del futuro", ha detto nel suo intervento la presidente Anna Facchini. (ANSA).