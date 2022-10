Caritas val Venosta: 1.300 sessioni di consulenza e terapia

(ANSA) - BOLZANO, 15 OTT - La Consulenza psicosociale, che è gestita dalla Caritas in convenzione con la Provincia Autonoma di Bolzano e l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, ha celebrato i suoi 40 anni di esistenza presso la Casa della cultura di Silandro, dove Martin Fronthaler, dirigente e psicoterapeuta del Centro Terapeutico Bad Bachgart, ha tenuto una conferenza sul tema "Lösungsmittel Alkohol - L'alcol come soluzione". Al centro dell'attività della Consulenza psicosociale in val Venosta, infatti, continuano ad esserci consulenza e sostegno rivolti a persone con problemi di alcolismo. "L'alcol nella nostra società ha molte funzioni e spesso e volentieri è usato come rimedio domestico per molti disturbi e problemi. Gli vengono attribuiti svariati effetti, dal soccorso in situazioni di emergenza alla ricompensa e oltre. A volte, però, questa presunta soluzione porta a un nuovo problema", ha spiegato Fronthaler.

"Vorremmo agganciare persone con dipendenze e problemi psicologici, per offrire loro prospettive nuove e rassicurarli, fornendo strumenti per affrontare sfide personali e liberarsi dai fardelli emotivi, mettendo in atto i cambiamenti necessari.

Questo è il nostro compito più importante da 40 anni, e ci impone costantemente di adattarci alle circostanze e ai bisogni che cambiano", ha spiegato Christiane Folie, responsabile del servizio di Consulenza psicosociale durante la serata dell'anniversario.

Ogni anno, si rivolgono alla Consulenza psicosociale 300 donne e uomini. Solamente nel 2021, il team ha tenuto 1.300 sessioni di consulenza e terapia. "Spesso sono i parenti a contattarci per primi, a volte anche alcuni datori di lavoro preoccupati. Offriamo loro colloqui e informazioni, per aiutarli a non farsi sopraffare dalla situazione difficile e imparare a gestirla in autonomia", ha spiegato ancora Christiane Folie.

