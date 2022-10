In edicola dal 18 ottobre 'Il nuovo Trentino'

Sarà in edicola da martedì 18 ottobre Il nuovo Trentino, quotidiano del gruppo Athesia. 'È compito di un editore aprire e non chiudere giornali, perciò per me oggi è un giorno felice', ha detto il presidente del gruppo Athesia Michl Ebner, ricordando la 'dolorosa scelta' di chiudere la testata Il Trentino un anno e mezzo fa. Ebner ha fatto comunque presente che l'operazione si è conclusa senza licenziamenti.

'Sarà un giornale nuovo, agile, sostenibile e di approfondimento', ha sottolineato Orfeo Donatini, presidente della Sie, che raggruppa i giornali di lingua italiana dell'Athesia. Donatini ha individuato segnali di ripresa sul mercato editoriale, 'per la prima volta dopo anni l'indice di lettura torna a crescere'. Il nuovo Trentino, ha detto, arricchisce il panorama dell'informazione trentina. Lo slogan sarà 'dentro i fatti, oltre i fatti'.

Il nuovo quotidiano avrà 12 pagine e uscirà da martedì a domenica, mentre il sito sarà operativo sette giorni su sette, ha spiegato il direttore Paolo Mantovan. Assieme ai cinque colleghi giornalisti produrrà un giornale che sarà soprattutto di approfondimento. 'La prima pagina - ha spiegato - non sarà una vetrina ma già un invito alla lettura'. Il quotidiano darà ampio spazio alle opinioni, al caso del giorno, come anche alle storie di donne. 'Il nuovo Trentino sarà un giornale di accoglienza e confronto di opinioni e graffiante quando serve', ha aggiunto Mantovan.

Il quotidiano sarà distribuito al costo di un euro nelle 450 edicole del Trentino, dove potrà anche essere ritirato in forma di abbonamento. Avrà un formato tabloid di 315X470 mm e sarà stampato su carta sostenibile di 60 grammi permettendo un'alta qualità di stampa delle foto, ha spiegato il direttore amministrativo Roberto Rangoni.

'In quest'anno e mezzo - ha detto Ebner - sono cambiate molte cose, anche la consapevolezza dei trentini dell'importanza di un'informazione di qualità e del territorio'.