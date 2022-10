Covid: tre morti in Alto Adige, 806 i nuovi casi positivi

(ANSA) - BOLZANO, 14 OTT - Sono 3 i morti per Covid nelle ultime 24 ore in Alto Adige. I nuovi casi positivi sono 806: sono stati effettuati 76 tamponi Pcr con 6 nuovi casi positivi più altri 800 test antigenici positivi. In isolamento domiciliare ci sono al momento 6.457 persone. (ANSA).