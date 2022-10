Covid: decollano quarte dosi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 14 OTT - Il 12 ottobre è incominciata la campagna antinfluenzale in Alto Adige. Chi appartiene ad un gruppo a rischio, può ottenere nei centri vaccinali allo stesso tempo l'immunizzazione contro il coronavirus e quella antinfluenzale. Nei primi due giorni della campagna, un totale di ben 711 persone hanno approfittato di questa opportunità.

La domanda per la vaccinazione contro il coronavirus è fortemente aumentata nell'ultima settimana, in cui è stata particolarmente richiesta la seconda vaccinazione di richiamo con il vaccino adattato alle varianti di Omicron B.A4 e B.A.5.

La scorsa settimana sono state somministrate in totale 2.410 dosi di vaccino a persone che risiedono in Alto Adige. Di queste, 9 erano prime dosi, 17 seconde dosi, 237 terze dosi e 2.138 quarte dosi. (ANSA).