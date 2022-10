Con il coltello in mezzo ai passanti, fermato dalla polizia

(ANSA) - TRENTO, 14 OTT - Nel pomeriggio di martedì scorso, personale della Squadra Mobile, unitamente a personale della Polizia Locale, durante un'attività congiunta, hanno notato un soggetto che, in pieno centro, si aggirava esibendo un coltello, facendolo tranquillamente roteare tra i passanti sbigottiti e profferendo frasi apparentemente sconnesse.

Approfittando di un attimo di distrazione dell'uomo - si legge in una nota della Questura di Trento - gli operatori della Polizia hanno provveduto a bloccarlo e, subito dopo, a disarmarlo. L'uomo, un cinquantenne trentino, già in cura per problemi psichiatrici, è stato denunciato per possesso ingiustificato del predetto coltello ed affidato alle cure dei sanitari.

Il pomeriggio successivo, mercoledì 12 ottobre, personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto un dominicano, che doveva espiare la pena di 9 mesi per reati in ambito familiare.

Mentre, nel pomeriggio di ieri, lo stesso personale della Squadra Mobile, unitamente ad un'unità cinofila della Guardia di Finanza - precisa ancora la nota - hanno provveduto ad effettuare una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un colombiano, con precedenti di Polizia, trovato in possesso svariate dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di euro 600, ritenuta provento dell'attività di spaccio: per tali ragioni il predetto è stato tratto in arresto. (ANSA).