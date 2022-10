Camera: Ferrari (Pd) tiene lo striscione Zan contro Fontana

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Durante le votiazioni per il presidente della Camera, è apparso sui banchi del centrosinistra uno striscione contro con la scritta "No a un presidente omofobo pro Putin", esposto da Alessandro Zan, "padre" del ddl contro l'omofobia, e da due "matricole" del Pd: Rachele Scarpa è stata eletta in Veneto, mentre Sara Ferrari, trentina, è approdata a Montecitorio dopo 14 anni in Consiglio provinciale di Trento.

(ANSA).