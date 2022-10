Scontro tra tir sull'A22, camionista sbalzato in strada

(ANSA) - BOLZANO, 13 OTT - Questo pomeriggio si è verificato un grave incidente tra due mezzi pesanti sulla corsia nord dell'autostrada del Brennero nei pressi di Egna. A causa dello scontro violento la cabina di guida del veicolo posteriore è stata spaccata in due e il camionista è stato sbalzato sulla strada. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Bolzano con l'elisoccorso. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente e i lavori di ripristino della sede stradale. (ANSA).