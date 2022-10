Nascondono pellet rubati e proiettili, 2 denunce in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 13 OTT - I carabinieri di Borgo Valsugana hanno rinvenuto, nelle abitazioni di due uomini di 34 e 49 anni, 112 pacchi di Pellet, rubati in un grande e noto negozio di agraria di Borgo Valsugana a metà settembre, assieme a 47 proiettili di pistola calibro 7,65. La perquisizione, disposta dall'autorità giudiziaria, è stata eseguita durante le indagini svolte in seguito alla denuncia di due donne di nazionalità cinese, che hanno raccontato di essere state drogate e derubate dai due uomini.

A quanto ricostruito dai militari - informa l'arma - le due donne sono state attirate in una trappola nell'abitazione del 49enne e stordite con benzodiazepine. Una volta sedate, sono state derubate di gioielli e smartphone. Le vittime si sono rivolte ai carabinieri, che, malgrado il racconto confuso, sono riusciti a identificare i presunti responsabili. Nella mattina di ieri sono così scattate le perquisizioni domiciliari.

Nell'abitazione del 34enne sono stati rinvenuti i pallet rubati (per un peso complessivo di 1.680 chilogrammi) e uno dei telefoni appartenenti alle vittime, mentre in quella del 49enne sono stati trovati i proiettili, la cui provenienza è in corso di accertamento. I due uomini saranno denunciati alla Procura della Repubblica di Trento per ricettazione e detenzione abusiva di armi e proiettili. (ANSA).