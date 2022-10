L'emozione del primo giorno di scuola dei neo parlamentari

(ANSA) - BOLZANO, 13 OTT - Primo giorno di scuola per i neo parlamentari del Trentino Alto Adige per le sedute costituenti della Camera e del Senato. "Incontro vecchi amici e ascolto le parole d'oro di Liliana Segre", commenta il senatore Pd Luigi Spagnolli. Una matricola a Palazzo Madama è anche Michaela Biancofiore. "Nonostante quattro legislature alla Camera, non riesco a non emozionarmi in questo mio primo giorno da Senatrice della Repubblica", confessa la bolzanina di Coraggio Italia. "Su di me e su di noi solo il peso della responsabilità.

Al lavoro per l'Italia", afferma invece Alessandro Urzì, eletto alla Camera in Veneto per Fdi.

Per il civico Pietro Patton, eletto come senatore nelle fila dell'Alleanza democratica per l'autonomia, l'ingresso in Parlamento è stato emozionante, così come il discorso della senatrice a vita, Liliana Segre. "Sentire il discorso della senatrice Segre è stato molto emozionante, sia per i toni usati, sia per l'importanza dei contenuti per tutto il Paese. Siamo pronti ad un percorso lungo e impegnativo", ha detto Patton all'ANSA.

Anche la dem Sara Ferrari si aspetta una legislatura difficile. "A noi spetta una opposizione dura, tenace, ma responsabile, perché siamo consapevoli che il Paese e i suoi cittadini attraversano un momento di grande difficoltà, e dunque serve essere attenti e non fare sconti, ma anche collaborativi", ha affermato.

Tra gli esponenti trentini che entrano per la prima volta in Parlamento vi è anche la deputata Alessia Ambrosi, di Fratelli d'Italia. (ANSA).