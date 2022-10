'Dentro l'emergenza', weekend con Protezione civile trentina

(ANSA) - TRENTO, 13 OTT - Due giorni a stretto contatto con gli operatori della Protezione civile del Trentino, per conoscere l'attività dell'organizzazione, fiore all'occhiello del territorio, e imparare come ci si comporta in caso di disastro naturale. Tra il 15 e 16 ottobre, piazza Dante, a Trento, ospita l'iniziativa "Dentro l'emergenza", una vera e propria cittadella con tutte le strutture operative che vengono attivate in caso di alluvioni o frane. Attraverso le testimonianze dirette dei soccorritori e dei coordinatori, i cittadini potranno prendere coscienza del percorso da seguire per entrare nelle singole realtà, ma soprattutto raccogliere informazioni utili sui comportamenti da adottare in caso di emergenza.

L'iniziativa è promossa dalla Provincia autonoma di Trento e dal Comune di Trento. Gli spazi saranno visitabili dalle 9 del mattino fino alle 18 nel corso di entrambe le giornate. Alle 10 di sabato 15 ottobre è prevista l'inaugurazione della cittadella.

Grande spazio sarà riservato alle esperienze dedicate a giovani e meno giovani, che potranno farsi calare con una teleferica del Soccorso alpino e speleologico, costruire assieme una "coronella" con i sacchi di sabbia, svolgere i percorsi di abilità con gli allievi dei vigili del fuoco volontari oppure coccolare i cani della Scuola ricerca e catastrofe. Non mancheranno le occasioni di dialogo con gli operatori all'interno degli spazi dove saranno disposti i mezzi di soccorso, oltre che nel corso degli appuntamenti di approfondimento.

All'interno dell'evento, domenica 16 si svolgerà anche la campagna di comunicazione nazionale promossa dai volontari "Io non rischio: buone pratiche di protezione civile". (ANSA).