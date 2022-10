Covid: 852 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 13 OTT - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno accertato, nelle ultime 24 ore, 852 nuovi casi positivi al Covid-19: di questi 10 sono stati rilevati sulla base di 179 tamponi pcr e 842 sulla base di 3.083 test antigenici.

Sale lievemente l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti che ora è 991 (due in più di ieri), mentre aumentano gli attualmente positivi in isolamento, che sono 6.450 (271 in più).

Diminuisce il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati in area medica che, secondo dati aggiornati ad ieri sono 127 (12 in meno rispetto al giorno precedente), mentre resta stabile quello dei pazienti assistiti in terapi aintensiva (5) e nelle cliniche private (6). I guariti sono 581 per un totale di 265.662.

