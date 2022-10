Cade in montagna, muore un 62enne in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 13 OTT - Un uomo di 62 anni è deceduto in seguito ad una caduta in montagna, in località Castel delle Aie, in val di Fiemme. Dalle prime informazioni, l'uomo è precipitato da un'altezza superiore ai tre metri. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Soccorso alpino. (ANSA).