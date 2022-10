Val di Sole meta con migliore reputazione in Italia

(ANSA) - TRENTO, 12 OTT - La Val di Sole, in Trentino, è la meta turistica con la migliore reputazione d'Italia. Il territorio solandro - informa una nota - ha ricevuto il prestigioso riconoscimento nel corso della Ttg Travel Experience di Rimini, la fiera del turismo B2b. A stabilire il primato è stata The Data Appeal Company-Gruppo Almawave, che ha assegnato il riconoscimento nella cerimonia di premiazione di "Italia destinazione digitale".

Il premio, ideato nel 2016, si basa sul monitoraggio e l'analisi dei dati raccolti nel periodo compreso tra il 1/o settembre 2021 e il 31 agosto 2022. L'elaborazione delle informazioni, a cura di The Data Appeal, ha consentito di classificare le regioni e le destinazioni che hanno registrato le migliori performance online, distinguendosi in termini di percezione dell'offerta e qualità di ospitalità, servizi ed esperienza. La Val di Sole ha preceduto in graduatoria le Langhe (Piemonte) e la Costiera Amalfitana. (ANSA).