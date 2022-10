THE World University Rankings conferma la posizione di Unibz

(ANSA) - BOLZANO, 12 OTT - Times Higher Education (THE), una delle classifiche più note delle migliori università mondiali, ha inserito nuovamente la Libera Università di Bolzano nel gruppo 401-500 delle migliori università del mondo.

L'edizione 2022, spiega una nota di unibz, "è particolarmente significativa in quanto la più diversificata dei 19 anni di attività del ranking: sono presenti 1.799 università, da 104 Paesi".

Sono stati i due ambiti "frequenza delle citazioni" (posizione 257) e "orientamento internazionale", con un punteggio di 74,2 (media mondiale 42,1), ad essere determinanti per il piazzamento della Libera Università di Bolzano nel "2023 Times Higher Education World University Rankings". Da tre anni, unibz mantiene la sua posizione tra le migliori 500 università del mondo. La valutazione del THE World University Rankings, nato nel 2004, si basa su cinque ambiti: frequenza delle citazioni, finanziamenti di terzi, orientamento internazionale, ricerca e insegnamento.

Anche quest'anno, l'Università di Oxford, Harvard e Cambridge si sono classificate tra le prime tre su 1799 università del mondo (l'anno scorso erano 1660). In Italia, è l'Università di Bologna ad avere ottenuto il migliore risultato. Sempre in Italia, è la Libera Università di Bolzano a raggiungere il piazzamento migliore nell'ambito dell'"orientamento internazionale". (ANSA).