Rogo distrugge appartamento a Bolzano, 4 feriti lievi

(ANSA) - BOLZANO, 12 OTT - Un rogo ha completamente distrutto un appartamento in condominio in zona Maso della Pieve a Bolzano. Quatto inquilini del condominio sono stati portati in ospedale con lievi sintomi di intossicazione da fumo. E' stato massiccio l'intervento dei vigili del fuoco per portare in sicurezza le persone e per limitare i danni agli altri appartamenti. A causa della chiusura stradale per la durata dell'intervento si sono formate code nel quartiere e in zona industriale. (ANSA).