Inaugurata stagione sinfonica 2022/'23 dell'Orchestra Haydn

(ANSA) - BOLZANO, 12 OTT - E' stata inaugurata ieri sera all'Auditorium di Bolzano la stagione sinfonica 2022/'23 dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Il nuovo direttore principale dell'Orchestra Haydn Ottavio Dantone ha presentato il "Pulcinella" di Igor Stravinskij e la Sinfonia n. 94 di Franz Josef Haydn.

Pulcinella è un balletto con canto (soprano: Lucia Cortese, tenore: Anicio Zorzi Giustiniani e basso: Mirco Palazzi), scritto da Igor Stravinskij tra il 1919 e il 1920 su musiche di Giovanni Battista Pergolesi. Il titolo originale è «Ballet avec chant» Pulchinella (Musique d'après Pergolesi). È la prima importante opera del periodo neoclassico dell'autore. Tutto nacque con una commissione di Sergej Djagilev, il creatore di quei Balletti russi che fecero furore a Parigi. Djagilev si aspettava una semplice trascrizione che soddisfacesse l'esotico desiderio di antichità dei parigini, ma Stravinskij scorse nel Settecento un'inesplorata fonte di vitalità e si immerse completamente nel linguaggio di Pergolesi, un incontro che ha rivoluzionato la storia della musica.

A far da contraltare al Pulcinella di Stravinskij, è la Sinfonia n. 94 in sol maggiore di Franz Joseph Haydn che fu composta a Londra nel 1792 durante il soggiorno in Inghilterra del compositore austriaco. La sinfonia è conosciuta in Inghilterra come The Surprise (la "sinfonia della sorpresa") perché nel secondo movimento ha improvvisamente un fortissimo.

In Germania è detta "mit dem Paukenschlag".

Alla fine del concerto il pubblico è stato invitato ad un brindisi di buon auspicio per la nuova stagione concertistica.

Il concerto viene ripetuto questa sera all'Auditorium di Trento (ore 20.30). (ANSA).