Escursionista 76enne morto nei boschi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 12 OTT - Un escursionista di 76 anni di origine italiana ma residente in Belgio è stato ritrovato senza vita intorno alle 10.30, ai piedi di un salto di roccia a valle del sentiero che si snoda nel bosco tra le frazioni di Boccaldo e Giazzera, nel comune di Trambileno, in Trentino. L'uomo - si apprende - era uscito nel primo pomeriggio di ieri, 11 ottobre, per un'escursione nei dintorni dell'abitato di Boccaldo, seguendo un itinerario che era solito percorrere frequentemente.

Il mancato rientro ha messo in allarme la moglie, che ha allertato i soccorritori. Le ricerche sono iniziate intorno alle 22 di ieri.

Sono intervenute le squadre del Soccorso alpino delle stazioni di Vallagarina, Ala, Altipiani e Trento-Monte Bondone, le unità cinofile e il gruppo tecnico di ricerca del Soccorso alpino, le unità cinofile della Guardia di finanza, della scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe, della Croce rossa e del Centro addestramento alpino della polizia di Stato di Moena, assieme ai vigili del fuoco con i droni e le forze dell'ordine.

Sulle cause del decesso sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine. È possibile che l'uomo sia scivolato mentre stava percorrendo il sentiero, a circa 920 altitudine. (ANSA).