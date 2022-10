Controlli dei carabinieri nei cantieri, irregolare il 17%

(ANSA) - BOLZANO, 12 OTT - Iniziata lo scorso febbraio, si è conclusa la campagna congiunta di controlli dei cantieri edili di carabinieri e ispettorato del lavoro della provincia di Bolzano. Dei 228 cantieri controllati, 39 (poco più del 17%) sono risultati irregolari. Inoltre, sono stati identificati nei cantieri 762 lavoratori e di questi 9 sono risultati non pienamente in regola e 3 completamente irregolari ovvero "in nero".

Sono state contestate sanzioni amministrative per 38.832,92 euro ed ammende pensali per 22.177,11 euro. quello delle ammende penali (spesso le stesse in materia di lavoro poi sono oblabili in via amministrativa). Sono state segnalate all'autorità giudiziaria 66 persone e sequestrati due cantieri.

Le violazioni maggiormente contestate sono state quelle inerenti la protezione individuale dell'operaio per mancanza di caschetto, di imbracatura, scarpe idonee. Nella maggior parte dei casi il datore di lavoro, non presente, non ha risposto della violazione poiché i dispositivi di protezione individuale erano stati forniti, ma non usati. Un'altra grossa fetta di sanzioni ha riguardato la sicurezza dei ponteggi, spesso privi di paratie per impedire l'eventuale caduta di persone o cose o realizzati con materiali non idonei.

In un caso, in Val Pusteria, il ponteggio non ha retto il peso dei tre operai che sono rovinati a terra da tre metri di altezza. (ANSA).