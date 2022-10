Covid: 1.142 nuovi contagi in Trentino, 87 i ricoverati

(ANSA) - TRENTO, 11 OTT - Sono 1.142 i nuovi casi positivi al coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in provincia di Trento. I dati provengono dall'ultimo bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che riporta un quadro ospedaliero con 87 pazienti ricoverati, di cui 2 in rianimazione. Quattordici i ricoveri registrati ieri a fronte di altrettante dimissioni.

Riguardo ai contagi, la quasi totalità (1.131) sono stati individuati dall'antigenico (su 4.625 test effettuati) e 11 al molecolare (su 266 test). I molecolari confermano poi 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

(ANSA).