Bambino ferito da sparo in Trentino, denunciato cacciatore

(ANSA) - TRENTO, 11 OTT - È stato identificato il cacciatore che, lo scorso 2 ottobre, ha ferito un bambino che passeggiava con i genitori sulla pista ciclabile lungo il fiume Adige, nei pressi dell'abitato di Borghetto, in Trentino. Si tratta - si apprende - di un giovane di Avio, che ha ammesso ai carabinieri di essere uscito per una battuta di caccia all'anatra il giorno in cui è avvenuto l'incidente.

Il cacciatore ha raccontato ai militari di aver sparato con il fucile due cartucce caricate a pallini contro alcuni volatili, senza accorgersi della famiglia che stava passeggiando sull'altra sponda del fiume. I colpi avrebbero mancato il bersaglio, ricadendo poi al suolo e provocando al bambino una leggera escoriazione alla testa.

Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per il reato di accensione ed esplosioni pericolose. I carabinieri hanno inoltre sequestrato le armi al cacciatore in via cautelativa, formulando anche una richiesta di sospensione del porto d'armi all'autorità competente. (ANSA).