Amb. Beltrame, Risorgimento italiano come itinerario europeo

(ANSA) - BOLZANO, 11 OTT - "Per costruire un'Europa sempre più solida è importante poter partire da una lettura condivisa della storia. Dopo la conferenza di aprile dedicata a De Gasperi e il convegno di giugno sull'Alto Adige-Sud Tirolo questo è il terzo appuntamento di riflessione congiunta sulla storia comune tra Italia ed Austria, stavolta allargato anche alla Francia, come è giusto che sia quando si parla dell'800": lo ha dichiarato l 'ambasciatore d'Italia a Vienna, Stefano Beltrame, all'apertura del convegno "Il Risorgimento italiano come itinerario europeo. Europa e nazioni nell'ottocento: Italia, Austria e Francia" "L'evento è ospitato nello storico Palazzo Metternich, l'antica residenza privata del grande statista austriaco. Quale luogo migliore per dibattere serenamente di Risorgimento ed Unità d'Italia?", ha notato.

Ospite d'onore della serata è stato Gilles Pécout, ambasciatore di Francia a Vienna e grande esperto di storia italiana. Pècout è, tra le altre cose, un celebre biografo di Camillo Benso Conte di Cavour. Tra i relatori anche Andreas Gottsmann, direttore dell'Istituto storico austriaco di Roma (e curatore, assieme al prof. Luciano Monzali dell'Università di Bari ed al prof. Andrea Di Michele dell'Università di Bolzano del volume "La difficile riappacificazione. Italia, Austria e Alto Adige nel XX secolo". L'evento è stato moderato dall'ambasciatore d'Italia presso l'Osce, Stefano Baldi.

Proseguono dunque le attività culturali organizzate dall'ambasciata e dall'Istituto di Cultura a Vienna dedicate all'analisi delle relazioni storiche con l'Austria al fine di promuovere la collaborazione accademica verso una comune identità europea e una visione condivisa degli accadimenti nel corso dei secoli. (ANSA).