Diocesi Bolzano sensibilizza su fede e omosessualità

(ANSA) - BOLZANO, 10 OTT - In occasione del Coming Out Day, che si celebra l'11 ottobre, il gruppo di lavoro Fede&Omosessualità della Diocesi di Bolzano-Bressanone ha messo online nuovi video in cui le persone si esprimono sul tema dell'identità di genere nella Chiesa. La Giornata internazionale del coming out è stata istituita negli anni '80 per favorire l'incontro con le persone e le loro storie di vita, smontare i pregiudizi e prevenire i comportamenti discriminatori.

"Se le loro parole possono contribuire a favorire il dialogo nella nostra terra e nella nostra Chiesa, allora questa iniziativa avrà già raggiunto un obiettivo importante", afferma Johanna Brunner, direttrice dell'Ufficio diocesano matrimonio e famiglia e coordinatrice del gruppo di lavoro "Fede&Omosessualità". I videoclip hanno lo scopo di sensibilizzare e aiutare ad abbattere le barriere, la paura del contatto e i pregiudizi, nonché di attirare l'attenzione sulla situazione delle persone non binarie nella diocesi. I nuovi video si adattano ad essere condivisi sui social network e anche come introduzione tematica, ad esempio in conferenze e discussioni, nelle riunioni di gruppo, in classe a scuola.

Il gruppo di lavoro su fede e omosessualità lavora da un anno per garantire che le persone possano sentirsi a casa nella Chiesa indipendentemente dal loro orientamento sessuale. Johanna Brunner riassume l'obiettivo del gruppo di lavoro: "Ci sta a cuore un percorso comune nelle questioni di vita e di fede, in cui far percepire concretamente alle persone che non sono sole nel loro cammino, a volte difficile, attraverso la vita".

(ANSA).