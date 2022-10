Smottamenti per guasto a una centrale in val Ultimo

(ANSA) - BOLZANO, 08 OTT - In val d'Ultimo, nella zona degli impianti di risalita Schwemmalm (Pracupola), nella notte si sono registrati alcuni piccoli smottamenti, causati dalla fuoriuscita da una centrale idroelettrico. Sul posto sono intervenuti con varie pompe i vigili del fuoco della zona. Secondo la Rai, la causa sarebbe una porta d'acciaio della condotta, chiusa in modo insufficiente. Il guasto nel frattempo è stato risolto. Sono in corsa verifiche della stabilità del pendio. Come informano i gestori degli impianti di risalita, è necessario controllare tutti i sostegni della cabinovia per garantire la sicurezza dei passeggeri. Per questo motivo la cabinovia rimane chiusa tutta la giornata di oggi. (ANSA).